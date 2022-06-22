Глава ФРС США назвал рецессию в стране вероятной в случае чрезмерного повышения ставки

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что не исключает рецессии в стране в случае чрезмерного повышения базовой процентной ставки, пишет ТАСС.

Глава ФРС США, которая выполняет функцию центрального банка страны, выступал на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США. Там один из законодателей спросил, согласен ли Пауэлл с тем, что слишком сильное и быстрое повышение ставки может привести Соединенные Штаты к рецессии. На это председатель регулятора ответил утвердительно. И добавил, что это не тот результат, к которому стремится ведомство.

На прошлой неделе ФРС повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 процентных пункта, до 1,5-1,75%. Это самое агрессивное повышение с 1994 года.

По прогнозам руководства ФРС США, ключевую ставку поднимут до 3-3,5% к концу 2022 года.

Накануне агентство Bloomberg написало, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск, американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини и один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предупредили о растущей вероятности рецессии в США.