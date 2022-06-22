Президент Литвы назвал условие для расширения транзитных ограничений Калининграда

Президент Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс продолжит увеличивать список запрещенных в рамках грузоперевозок товаров по мере расширения санкций ЕС против России, передает Reuters.

Также он сказал, что Литва готова к ответным мерам со стороны России, в том числе к возможному отключению Литвы от региональной энергосистемы.

«Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ и другим», — сообщил Науседа.

БРЭЛЛ — это электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. На фоне ухудшения отношений с Россией страны Прибалтики заявляли о планах выйти из нее.

«Литовские железные дороги» на днях уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский ответ на частичный запрет транзита будет для Литвы «практическим».