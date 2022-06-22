В МЭА оценили объем инвестиций в энергосектор в $2,4 трлн в 2022 году

Объем инвестиций в энергосектор, который необходим для устранения дефицита предложения, оценивается в $2,4 трлн. Об этом сообщается на сайте Международном энергетического агентства (IEA).

Объем инвестиций в энергетический сектор в этом году может быть на уровне 2,4 трлн, что на 8% выше показателей 2021 года. В частности, больше всего вложений пойдет в сектор электроэнергетики и по улучшению энергоэффективности.

В докладе указали, несмотря на рекордные объемы вложений в возобновляемую энергетику, данных средств недостаточно для того, чтобы увеличить энергобезопасность и ускорить энергопереход для улучшения климата.

В IEA добавили, что вложения в энергопереход растут лишь в странах с развитой экономикой. Однако в развивающихся странах объем вложений не менялся уже с 2015 года, когда было заключено Парижское соглашение.

8 июня глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что европейские жители могут снизить температуру отопления в помещениях жилых домов на два градуса ради экономии газа, поступающего преимущественно из России.