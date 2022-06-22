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Премьер Молдавии Гаврилица заявила о необходимости сдерживать рост цен на дрова

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что необходимо сдержать возможный рост цен на дрова. Об этом она сказала на заседании, которое транслировалось пресс-службой правительства.

«Необходимо сделать приоритетом вопросы, связанные со снабжением дровами. Необходима программа обеспечения дровами, необходимо гарантировать, чтобы цены не росли», — отметила Гаврилица.

По ее словам, необходимо не допустить дефицит дров этой осенью. При необходимости может быть запрошена соответствующая поддержка из-за рубежа.

Она добавила, что также следует разработать компенсации за газ, электричество и отопление. Однако снабжение дровами должно быть приоритетным вопросом министерства экологии в ближайшие месяцы.

Накануне Гаврилица заявила, что Молдавия обсудит с европейскими странами возможность создания фонда субсидирования ради смягчения последствий роста цен на газ. Она добавила, что Молдавия рассматривает различные сценарии покупки газа на рынке.

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