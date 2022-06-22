Эксперт Леонков: запрет Литвой морского транзита в Калининград будет объявлением войны РФ

Редактор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков в интервью с mk.ru заявил, что Литва не рискнет перекрыть для России морской транзит в Калининград, потому что это было бы равнозначно объявлению войны.

«Все-таки морской путь по Балтике они не перекрывают. И вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России», — сказал он.

Леонков отметил, что Россия владеет многими способами экономического воздействия на Литву. При этом он настаивает на том, что применять их нужно не постепенно, а все сразу, так как в этом случае их эффект станет Вильнюса шокирующим.

«Я думаю, что Литва, устроившая эту провокацию по инициативе Великобритании, все-таки пойдет на попятную после того, как нами будут применены дипломатические и экономические рычаги», — добавил Леонков.

Ранее хорватский журналист Антун Рошав предположил, что вслед за ограничением транзита в Калининградскую область Литва может попытаться перекрыть поставки газа в регион.