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Путин поддержал Набиуллину в выступлении против досрочного раскрытия эскроу-счетов

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Владимир Гальперин/РИА «Новости»

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума Госсовета выступила против предложения вице-премьера Марата Хуснуллина об изменении механизма раскрытия эскроу-счетов, сообщаетТАСС.

Глава ЦБ объяснила свою позицию тем, что подобный механизм кредитования работает для того, чтобы избежать появления обманутых дольщиков и напомнила, что средства на эскроу-счетах принадлежат гражданам, а не застройщикам.

«Граждане должны получать либо квартиру, либо у них есть эти деньги. Сейчас раскрывать эскроу-счета, то есть переводить средства граждан застройщикам нужно уже после получения документа ЗОС (заключение о соответствии) до ввода в эксплуатацию», — заявила Набиуллина.

Она также указала на важность сохранения принципа, чтобы строители не забирали деньги у людей, пока им не выдали квартиру.

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Набиуллиной, отметив, что смысл введения эскроу-счетов заключался в защите интересов граждан и гарантии получения гражданами жилья, которое фактически они проавансировали.

«Поэтому я предлагаю прислушаться к тому, что было сказано председателем Центробанка России», — сказал президент.

Ранее власти определили механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса.

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