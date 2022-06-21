WSJ сообщила, что Индия призывает свои нефтяные компании покупать нефть у России

Правительство Индии настоятельно рекомендует государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение нескольких топ-менеджеров индийских нефтяных предприятий.

Отмечается, что последний месяц чиновники призывают компании искать способы импортировать российское сырье, пользуясь его текущей низкой ценой. В итоге, например, государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation начала обсуждать с «Роснефтью» новые контракты на поставку.

Представители индийского кабмина отрицают факт таких призывов. Один из членов правительства сказал газете, что власти не вмешиваются в действия компаний и в их коммерческие сделки.

The Wall Street Journal приводит данные аналитической фирмы Kpler, согласно которым с конца февраля Индия увеличила импорт российской нефти более чем в 25 раз.

В начале мая Минфин сообщил, что средняя стоимость барреля российской экспортной нефти Urals в апреле составила чуть больше $70. Тогда же в министерстве рассказали, что размер скидки для покупателей российской нефти увеличили более чем на 10% по сравнению с мартовским показателем.

Накануне сообщалось, что российский бюджет сможет пополниться к концу 2022 года дополнительно на $8 млрд за счет того, что Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня. Азиатская страна увеличила импорт в мае на 55% в годовом выражении.