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Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить покупку соцсети Маском

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Depositphotos

Совет директоров компании Twitter единогласно рекомендовал акционерам одобрить предложенную продажу соцсети за $44 млрд американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает CBS News.

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с подробным описанием обращения к инвесторам, совет директоров Twitter заявил, что он «единогласно рекомендует вам голосовать за принятие соглашения о слиянии». Если бы сделка была закрыта сейчас, инвесторы компании получили бы прибыль в размере $15,22 за каждую принадлежащую им акцию.

Ранее стало известно, что Илон Маск выступит с обращением к сотрудникам Twitter Inc. на общекорпоративном собрании на этой неделе — он впервые встретится с сотрудниками после того, как в конце апреля согласился купить компанию за $44 млрд.

До этого газета The Washington Post писала, что Маск отложил предложение о покупке Twitter из-за спора о спам-аккаунтах. После угрозы выйти из сделки Twitter заявил, что планирует выполнить требование бизнесмена и предоставить ему отчет о внутренних данных о спам-ботах и поддельных аккаунтах.

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