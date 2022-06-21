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Алиханов: ответ России на «блокаду» Калининграда может разрушить экономики стран Прибалтики

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Потенциальные меры, которые Россия примет в ответ на транспортную «блокаду» Калининграда, могут разрушить отрасли экономики стран Прибалтики. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, ущерб понесут отрасли, которые формировали значительную долю государственных бюджетов стран Прибалтики.

Также Алиханов сообщил, что предложения властей Калининградской области по поводу ответных мер будут направлены на этой неделе.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия примет ответные меры после запрета Литвы на транзит в Калининград попавших под санкции Евросоюза товаров. По его словам, план действий уже «прорабатывается в межведомственном формате».

До этого глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщал, что запрет на транзит санкционных товаров в Калининградскую область из «материковой» России был введен Вильнюсом после консультации с Еврокомиссией. Ограничение затронуло до половины номенклатуры грузов, отмечал Алиханов.

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