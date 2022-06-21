AP предсказало последствия сокращения поставок газа в Европу для ЕС

Агентство Associated Press проанализировало, насколько сильно сокращения поставок газа могут затронуть экономику и энергетическую безопасность стран в ближайшие несколько месяцев.

СМИ пришли к выводу, что в первую очередь проблемы будут у энергоемких отраслей, таких как стекольная и сталелитейная промышленность, которые уже сталкиваются с более высокими затратами, что способствует замедлению европейской экономики.

Аналитики аналитического центра Bruegel в Брюсселе предупреждают, что Болгария, Венгрия и Румыния не смогут достичь 80-процентного целевого показателя заполнения нефтехранилищ ЕС, если будут продолжать работать в том же темпе, в то время Германии, Австрии и Словакии будет еще труднее заполнить свои хранилища, если потоки газа из России будут остановлены.

Европейские страны пытаются предотвратить наступление крупного энергетического кризиса. Так, в Германии и Нидерландах угольные шахты возобновили свою работу на полную мощность. Помимо этого, Европа активно пытается договориться с Норвегией и Азербайджаном об увеличении поставок природного газа.

По информации агентства Bloomberg, Европе пришлось использовать запасы газа, которые были созданы в пик грядущего зимнего сезона, из-за сокращения поставок газа из России.