Bloomberg: российские чиновники начали искать варианты для сдерживания рубля

Российские чиновники рассматривают способы сдерживать рубль, не отказываясь от таргетирования инфляции, чтобы найти инструменты, которые позволят ускорить рост валюты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что среди вариантов, которые начали обсуждать чиновники, — дальнейшее смягчение валютных ограничений для бизнеса и расширение доступа к иностранной валюте для семей и предприятий. Курс рубля вырос до семилетнего максимума, что невыгодно для экспортеров и бюджета.

Издание подчеркивает, что другим приоритетом властей является сокращение разницы между курсом рубля на рынке и курсом на улице. По словам источников, дилемма этой ситуации заключается в том, что стране не хватает инструментов для сдерживания и ослабления курса.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил в ходе заседания комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам, что таргетирование курса рубля несет риски для экономики и суверенитета.