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Bloomberg: российские чиновники начали искать варианты для сдерживания рубля

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Pixabay

Российские чиновники рассматривают способы сдерживать рубль, не отказываясь от таргетирования инфляции, чтобы найти инструменты, которые позволят ускорить рост валюты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что среди вариантов, которые начали обсуждать чиновники, — дальнейшее смягчение валютных ограничений для бизнеса и расширение доступа к иностранной валюте для семей и предприятий. Курс рубля вырос до семилетнего максимума, что невыгодно для экспортеров и бюджета.

Издание подчеркивает, что другим приоритетом властей является сокращение разницы между курсом рубля на рынке и курсом на улице. По словам источников, дилемма этой ситуации заключается в том, что стране не хватает инструментов для сдерживания и ослабления курса.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил в ходе заседания комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам, что таргетирование курса рубля несет риски для экономики и суверенитета.

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