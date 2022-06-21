Курс евро на Мосбирже упал до 57 рублей впервые с мая 2015 года

Цена одного евро на Московской бирже опустилась до 57 рублей впервые с 28 мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 17:40, €1 торговался за 57, 08 рублей. Это на 1,7475 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

$1 к этому же времени равен 54,38 рублей. Американская валюта опустилась на 1,295 рубля относительно закрытия предыдущих торгов.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» объясняют рост рубля к доллару и евро на дневных торгах, в том числе сообщением Росбанка о начале взимания комиссии с физлиц за обслуживание валютных счетов. Кроме того, российский рубль укрепляется на фоне высоких цен на нефть.

Ранее 21 июня пресс-служба «Росбанка» сообщила, что с 4 июля кредитная организация начнет брать комиссию 0,5% в месяц с физических лиц за обслуживание валютных счетов.

Комиссию 0,5% в месяц банк будет брать за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тыс. в этих валютах.

До этого в июне Тинькофф банк и Райффайзенбанк сообщили о введении комиссии за обслуживание валютных счетов граждан и компаний.