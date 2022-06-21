«Нафтогаз Украины» в июле подаст в арбитраж на «Газпром» из-за недоплаты за транзит

Руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания планирует в июле подать в международный арбитраж на «Газпром» в связи с недоплатой за забронированные для транзита мощности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, по условиям контракта «Нафтогаза Украины» с «Газпромом» предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать споры компаний перед тем, как можно пойти в арбитраж.

«В следующем месяце этот срок истекает и, если ничего не произойдет и «Газпром» не изменит свою позицию, это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы будем использовать все права», — рассказал Витренко.

По его словам, в настоящий момент «Газпром» не доплачивает за объемы транзита газа, которые забронировал и которые ему доступны.

Ранее Витренко заявил, что Украина начала переговоры с США по вопросу закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного из Евросоюза (ЕС).

Он добавил, что украинская сторона перестала покупать газ из России еще в 2015 году. Учитывая, что Украина полностью поддерживает эмбарго на российские энергоносители, покупка СПГ из США стала лучшей альтернативой.