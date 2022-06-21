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ЦДУ ТЭК сообщило, что на российских АЗС подорожало дизельное топливо и бензин

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Цена на летнее дизельное топливо (ЛДТ) в период с 9 по 16 июня на российских АЗС выросла значительнее, чем в предшествующую неделю. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Стоимость на это топливо в среднем по России в указанную неделю выросла на 8 копеек. За неделю до этого — с 2 по 9 июня — цена увеличивалась на одну копейку.

Больше всего с 9 по 16 июня ЛДТ подорожало в отдельных регионах Дальневосточного округа. В Еврейской автономной области рост составил +79 коп/литр, в Амурской области +77 коп./литр, в Приморском крае +80 коп./литр и Хабаровском крае цена увеличилась на 71 коп./литр.

Цены на бензин по России тоже увеличились с 9 по 16 июня. Цена литра АИ-95 выросла на 2 копейки, АИ-92 — на 6 копеек.

Ранее 21 июня биржевая цена бензина Аи-92 выросла за день на 3,1%, до 41,499 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 1,86%, до 45,19 тыс. рублей за тонну.

На прошлой неделе глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что автозаправочные станции (АЗС) пытаются компенсировать прошлые убытки, поэтому не спешат со снижением цен на топливо вслед за оптом.

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