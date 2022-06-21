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В Евросоюзе признали риск дефицита энергии зимой

Еврокомиссар по энергетике Симсон допустила дефицит энергии в ЕС зимой

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Kacper Pempel/Reuters

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что существуют риски недостатка энергии в Евросоюзе зимой. Об этом она сказала в ходе бизнес-форума «Трех морей».

По словам комиссара, существует реальный риск того, что у Европы не будет достаточно энергии для общества. Она призвала коллег сделать так, чтобы влияние на граждан и промышленность было как можно меньше.

В связи с этим, как добавила Симсон, ЕС ввел новые правила, которые предполагают заполнение газохранилищ Евросоюза к 1 ноября на 80%, а в последующие годы — на 90%.

Она также отметила, что сейчас хранилища заполнены на 50%, что примерно на 6% выше, чем годом ранее.

Сообщалось, что столкнувшись с сокращением поставок газа из России, правительство Германии намерено сжигать больше угля, а также стимулировать местную промышленность отказываться от использования голубого топлива.

По информации агентства Bloomberg, Европе пришлось использовать запасы газа, которые были созданы в пик грядущего зимнего сезона, из-за сокращения поставок голубого топлива из России.

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