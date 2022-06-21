Клиенты ряда попавших под санкции банков не могут перевести деньги в валюте внутри РФ

Клиенты ряда российских банков, попавших под блокирующие санкции, столкнулись с невозможностью межбанковских переводов в иностранной валюте. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, на такие сложности пожаловались клиенты ВТБ, Альфа-Банка и Россельхозбанка (РСХБ), трудности с завершением операций позднее подтвердили в кол-центрах этих кредитных организаций.

«В связи с введением санкций недоступны валютные переводы за рубеж... в «ВТБ Онлайн» и отделениях банка», — рассказали в ВТБ.

При этом провести валютный перевод можно внутри ВТБ, также доступны переводы по стране в рублях, переводы между банками группы ВТБ и снятие наличных в офисах и банкоматах.

В Telegram-каналах про валютные переводы сообщают, что для РСХБ недоступны переводы в валюте временно в сторонние банки, — между своими счетами внутри банка они работают.

Альфа-банк также перестал переводить валюту в другие банки внутри России.