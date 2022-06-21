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Курс доллара на торгах опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс доллара после открытия торгов на Мосбирже 21 июня упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар в начала торгов упал до показателей чуть ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года. Уже к 10.12 мск американская валюта была на уровне 55,09 рублей.

К 10.44 мск американская валюта торгуется на уровне 55,22 рублей, немного отыграв падение.

20 июня первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. По его словам, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 рублей за американскую валюту.

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