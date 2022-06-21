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Рестораны «Вкусно и точка» откроются в Петербурге и Ленобласти 22 июня

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Анна Егорова/«Газета.Ru»

Тридцать ресторанов «Вкусно и точка» откроются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что 14 из 30 ресторанов начнут работу уже 22 июня. Следом — 24 и 26 июня — заработают еще 16 ресторанов, в том числе в поселках Ольгино, Шушары, в городах Кингисепп, Колпино и Выборг.

В пресс-службе уточнили, что на минувших выходных первые рестораны сети «Вкусно и точка» открылись в Новосибирске, Уфе, Казани и других городах.

Ранее представитель пресс-службы сети ресторанов «Вкусно и точка» Елена Чилингарян подтвердила «Газете.Ru» информацию о возвращении в меню популярного бургера «Биг Тейсти» под новым названием. По ее словам, аналог популярного бургера называется «Биг спешл» и будет представлен в ресторанах с 25 июня. Чилингарян добавила, что сеть действительно планирует вернуть в меню бургер «Биг мак» и мороженое «Мак флури», но подробностей о рецептуре и новых названиях пока нет.

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