Минфин предложил новые льготы при уплате НДФЛ

Минфин предложил три новые льготы по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученный проект ведомства.

В проекте указали, что необходимо освободить от налогообложения как выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, так и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника. Сейчас же при увольнении налогом не облагаются выплаты лишь при сокращении или ликвидации компании.

Также необходимо расширить возможности социального налогового вычета на оплату медуслуг, которые оказаны недееспособным детям без ограничений по возрасту. Сейчас же эта льгота распространяется на детей до 18 лет. В тексте документа также отметили, что следует предоставить регионам право уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью. Сейчас же налог платить не нужно при прохождении минимального срока владения, который, в зависимости от ситуации, составляет три года или пять лет.

Эксперты сошлись во мнении, что предложения Минфина могут не иметь никакого эффекта для граждан с низким доходом. Кроме того, в России немного семей с детьми-инвалидами, которые могут позволить себе платные медицинские услуги. Также льготы по НДФЛ означают, что поступления в бюджет регионов будут сокращаться, а на это будут согласны далеко не все субъекты РФ.

9 июня Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который снимает необходимость платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от продажи золотых слитков.