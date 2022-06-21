Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент Superjob допустил рост безработицы в России к концу 2022 года 10:00
Cumhuriyet: США потеряют влияние на Кавказе в случае выхода Турции из НАТО 10:00
«АвтоВАЗ» выпустил новую версию упрощенной Lada Granta 09:59
Школьник из Хакасии погиб в аварии после того, как его напоила мать 09:58
Кучеров делит с Макаром третье место в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ 09:57
Цены на корм для собак в России выросли почти на четверть... 09:55
Ведущий Fox News Хэннити: администрация Байдена находится в «свободном... 09:54
СМИ: НАТО не может преодолеть проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс 09:50
Астрономы обнаружили три гигантские планеты, которые будут поглощены раздувающейся звездой 09:48
Названа опасность открытой обуви 09:46
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минфин предложил новые льготы при уплате НДФЛ

close
100%
Depositphotos

Минфин предложил три новые льготы по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученный проект ведомства.

В проекте указали, что необходимо освободить от налогообложения как выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, так и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника. Сейчас же при увольнении налогом не облагаются выплаты лишь при сокращении или ликвидации компании.

Также необходимо расширить возможности социального налогового вычета на оплату медуслуг, которые оказаны недееспособным детям без ограничений по возрасту. Сейчас же эта льгота распространяется на детей до 18 лет. В тексте документа также отметили, что следует предоставить регионам право уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью. Сейчас же налог платить не нужно при прохождении минимального срока владения, который, в зависимости от ситуации, составляет три года или пять лет.

Эксперты сошлись во мнении, что предложения Минфина могут не иметь никакого эффекта для граждан с низким доходом. Кроме того, в России немного семей с детьми-инвалидами, которые могут позволить себе платные медицинские услуги. Также льготы по НДФЛ означают, что поступления в бюджет регионов будут сокращаться, а на это будут согласны далеко не все субъекты РФ.

9 июня Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который снимает необходимость платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от продажи золотых слитков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть