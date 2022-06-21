Мобильные операторы в России начали взимать плату за сим-карты из-за роста себестоимости

Российские мобильные операторы связи начали брать плату за сим-карты при заключении договоров на услуги связи из-за возросшей себестоимости производства. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка и источники.

За последние месяцы себестоимость сим-карт для операторов выросла в 3,5 раза из-за того, что они были вынуждены отказаться от закупок у производителей из-за рубежа. При этом закупаться пришлось сим-картами китайского производства. В результате, некоторые операторы в России уже ввели плату в размере 50 руб. за одну сим-карту при заключении контракта на услуги связи.

Участники рынка отметили, что взимание платы стало вынужденной мерой, так как операторы стремятся сохранить высокое качество связи при возросших тратах на предоставление услуг. Речь идет о том, что компании пытаются хотя бы частично компенсировать расходы на подключение нового абонента. При этом плата за сим-карту входит в стоимость начального баланса.

Аналитики посчитали, что в июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость сим-карт выросла на 250%. К сентябрю этот рост может составить 420%. Это происходит из-за того, что в России нет серийного производства сим-карт. Если же эта проблема не будет решена, то это может привести к сокращению рынка интернета вещей (устройств, подключенных к интернету для обмена данными). Кроме того, дорогие сим-карты приведут к куда большему сокращению темпов роста абонентских баз, чем сейчас.

18 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких крупных операторов связи писал, что Минцифры поручило мобильным операторам начать отключать сим-карты клиентов из государственного сектора с 15 апреля 2022 года, если они не зарегистрировали пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) по закону о серых сим-картах.