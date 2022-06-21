Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В экс-столице ИГИЛ* в Сирии в результате теракта погибли 11 военных 06:56
Хоккеист «Тампы» Кучеров превзошел достижение Кейна и Кросби в финалах... 06:52
«Известия»: российская аудитория Instagram* с февраля сократилась более чем... 06:38
Колумбийские повстанцы надеются на возобновление переговоров с властями после... 06:33
Хоккеист «Тампы» Кучеров не смог продолжить матч с «Колорадо»... 06:33
«Ведомости»: в России создадут платформу для шеринга станков 06:22
Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо»... 06:20
Американский наемник после боя назвал ВСУ «цирком уродов» 06:19
«Ведомости»: приемная кампания в российские вузы началась... 06:17
Один человек погиб в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре 06:17
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: санкции США привели к росту производств чипов в Китае

close
100%
Depositphotos

Санкции США в отношении технологических компаний Китая, таких как Huawei Technologies Co., ускорили рост производств чипов в КНР. Об этом пишет Bloomberg.

«Девятнадцать из 20 самых быстрорастущих в мире компаний, занимающихся производством чипов за последние четыре квартала, в среднем, родом из второй по величине экономики в мире», — говорится в материале.

При этом годом ранее их насчитывалось восемь, а доходы компаний этой сферы за указанный период выросла в несколько раз по сравнению с мировыми лидерами Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. или ASML Holding NV.

Bloomberg пишет, что причиной такого активного роста стало введенное США в 2020 году ограничение на продажу своих технологий таким компаниям, как Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., что подтолкнуло Китай к увеличению производства отечественных компонентов.

Аналитик Morningstar Феликс Ли объяснил, что в Китае прослеживается тенденция на автономность в цепочке поставок, вызванная и ограничениями из-за COVID-19.

«В условиях самоизоляции китайские клиенты, которые в основном используют импортные полупроводники, должны использовать отечественные альтернативы для обеспечения бесперебойной работы», — отметил он.

По данным Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, общий объем продаж китайских производителей микросхем и конструкторов вырос в 2021 году на 18% до рекордной отметки в более чем 1 триллион юаней ($150 миллиардов).

В мае в Канаде запретили использовать продукцию китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, объясняя это решение обеспечением долгосрочной безопасности страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть