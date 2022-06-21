Bloomberg: санкции США привели к росту производств чипов в Китае

Санкции США в отношении технологических компаний Китая, таких как Huawei Technologies Co., ускорили рост производств чипов в КНР. Об этом пишет Bloomberg.

«Девятнадцать из 20 самых быстрорастущих в мире компаний, занимающихся производством чипов за последние четыре квартала, в среднем, родом из второй по величине экономики в мире», — говорится в материале.

При этом годом ранее их насчитывалось восемь, а доходы компаний этой сферы за указанный период выросла в несколько раз по сравнению с мировыми лидерами Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. или ASML Holding NV.

Bloomberg пишет, что причиной такого активного роста стало введенное США в 2020 году ограничение на продажу своих технологий таким компаниям, как Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., что подтолкнуло Китай к увеличению производства отечественных компонентов.

Аналитик Morningstar Феликс Ли объяснил, что в Китае прослеживается тенденция на автономность в цепочке поставок, вызванная и ограничениями из-за COVID-19.

«В условиях самоизоляции китайские клиенты, которые в основном используют импортные полупроводники, должны использовать отечественные альтернативы для обеспечения бесперебойной работы», — отметил он.

По данным Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, общий объем продаж китайских производителей микросхем и конструкторов вырос в 2021 году на 18% до рекордной отметки в более чем 1 триллион юаней ($150 миллиардов).

В мае в Канаде запретили использовать продукцию китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, объясняя это решение обеспечением долгосрочной безопасности страны.