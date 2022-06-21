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Netflix планирует провести масштабную волну сокращений на этой неделе

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Global Look Press

Компания Netflix готовится к волне увольнений, таким образом потоковый гигант стремится сократить расходы после проблем с акциями, сообщает издание Variety, ссылаясь на источники.

Ожидается, что об увольнении сотрудникам сообщат в конце недели.

Пока неизвестно, какие департаменты будут подвержены сокращению, но, по сообщению источников, масштаб увольнений будет соизмерим с майским, когда Netflix уволил 150 сотрудников и десятки подрядчиков и работников, занятых на неполный рабочий день.

Компания Netflix потеряла почти 70% своей стоимости после того, как этой весной сообщила об уходе почти 200 000 подписчиков. На сегодняшний день стоимость акции составляет примерно $175.

Пресс-секретарь Netflix отказался от комментариев.

Ранее сообщалось, что по нескольким сериалам Netflix будут созданы компьютерные игры.

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