Минфин внес в кабмин документ о снижении ставки по льготной ипотеке

Минфин России разработал и внес в правительство проект постановления, который предполагает снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%, сообщается на сайте министерства.

По оценкам ведомства, с начала действия программы уже выдано 781,5 тыс. кредитов на сумму в 2,3 трлн руб., из них 100,9 тыс. кредитов на сумму 301,8 млрд руб. было выдано в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки для семей, где ребенок родится до конца 2023 года.

Ранее Путин поручил продлить действие компенсаций по ипотеке для многодетных семей, сообщается на сайте Кремля.

До этого правительство решило продолжить субсидирование ставок по льготным ипотечным кредитам для постройки или приобретения жилья в сельской местности, выделив дополнительно 7 млрд руб.

В сообщении отметили, что половина из выделенной суммы поможет в выдаче новых кредитов по льготной ставке в 3% почти 17 тыс. семей. При этом общий объем выданных займов может быть на уровне 50 млрд руб. Благодаря этому будет построено или куплено около 900 тыс. квадратных метров сельского жилья.

В документе уточнили, что вторая половина суммы пойдет на субсидирование 97 тыс. кредитов, которые были выданы в период с 2020 по 2021 год. То есть данная мера поможет сохранить льготную ставку тем, кто уже оформил кредит.