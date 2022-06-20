Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну

Датское энергетическое агентство заявило, что в ближайшее время в стране может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением, призвав граждан экономить энергию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

В документе указано, что в Дании вводится режим Early Warning, который означает, что «может возникнуть ситуация со значительным ухудшением газоснабжения». Из релиза агентства следует, что власти вводят режим Early Warning «из-за неопределенности с поставками газа из России».

«В случае нехватки газа у Датского энергетического агентства есть готовый план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы потребители могли отапливать свои дома на зиму. План включает, среди прочего, высвобождение аварийных запасов, и предполагает, что крупнейшие газопотребляющие компании могут полностью или частично прекратить подачу газа на определенный период времени», — указано в сообщении.

По данным агентства, на данный момент газохранилища в Дании заполнены на 75%.

Ранее министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил о необходимости дополнительных мер при подготовке газохранилищ страны к зиме.