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В Минтрансе заявили, что «Аэрофлот» рассматривает Ту-214 как базовый самолет в авиапарке

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил на канале «Россия 1», что компания «Аэрофлот» видит Ту-214 в качестве варианта базового самолета в авиапарке.

«Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — объяснил он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал на ПМЭФ-2022, что более тысячи самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года.

По его словам, речь идет о производстве 270 самолетов МС-21, SSJ New (142 единицы), Ил-114-300 (70 ед.) и Ту-214 (70 ед.), Ил-96-300 (12 ед.).

Также Мантуров указал, что до этого же срока планируется поставить свыше 760 вертолетов.

До этого гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов утверждал, что российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 различных самолетов, а к 2030-му — более 500.

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