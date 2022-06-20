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Группа «Аэрофлот» опубликовала первый отчет о деятельности в области устойчивого развития

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Depositphotos

ПАО «Аэрофлот» опубликовало первый отчет о деятельности в области устойчивого развития, подготовленный в соответствии с основным вариантом стандартов Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards). Отчет раскрывает подход Группы к управлению вопросами устойчивого развития и демонстрирует влияние деятельности Группы на окружающую среду, а также на экономику и общество в целом.

Ключевым и безусловным приоритетом Группы «Аэрофлот» является безопасность в каждом процессе и дивизионе, поэтому Группа ведет постоянную работу по совершенствованию систем безопасности полетов и авиационной безопасности, безопасности данных пассажиров и информационной безопасности, а также следит за обеспечением безопасных условий труда для персонала. В период пандемии Группа «Аэрофлот» обеспечивала доставку вакцин, значительно модифицировала процедуры обслуживания в целях обеспечения безопасности здоровья пассажиров и экипажей во время полета, а также приняла проактивные шаги по стимулированию сотрудников и пассажиров к вакцинации.

Группа «Аэрофлот» вносит важный вклад в социально-экономическое развитие страны, соединяя 68 российских городов. Для улучшения связей с труднодоступными российскими регионами и повышения мобильности населения Группа реализует программу плоских тарифов. В 2014 году с целью развития бюджетных перевозок Группа запустила первый российский лоукостер — авиакомпанию «Победа», которая стала одним из самых эффективных и быстрорастущих лоукостеров в истории авиации.

За период с 2009 по 2019 год Группе «Аэрофлот» удалось сократить удельные выбросы СO2 от авиаперевозок на 34,0% благодаря использованию высокоэффективных воздушных судов, а также программам энергосбережения, повышения топливной и экологической эффективности.

На конец 2021 года парк Группы насчитывал 76 судов Sukhoi Superjet 100. Также планируется пополнить парк воздушными судами МС-21.

Группа «Аэрофлот» как социально ответственная компания понимает важность участия в благотворительных проектах и делает все возможное, чтобы помочь нуждающимся людям. Среди благотворительных инициатив Группы — помощь детским домам, организация образовательных программ, а также реализация проекта «Мили милосердия».

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