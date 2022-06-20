Силуанов рассказал о росте расходов России на обслуживание госдолга

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что расходы на обслуживание госдолга РФ к 2025 году будут превышать 2 триллиона рублей даже при умеренных займах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день расходы по обслуживанию долга составляют около 1,4 триллиона рублей, до пандемии этот показатель был в два раза меньше.

«В 2025 году, даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2 триллионный уровень», — сказал глава министерства, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Ранее в докладе Счетной палаты России сообщалось, что внешний государственный долг РФ с начала года уменьшился на $2,6 млрд, составив по состоянию на 1 апреля $57 143,2 млн. В докладе также указывалось что расходы на обслуживание госдолга России в первом квартале выросли на 11,4 млрд рублей (на 41,2%), на $24,6 млн (6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.