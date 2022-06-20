Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Борису Джонсону сделали операцию под общим наркозом 15:49
Российские ученые применили новую технологию для создания «геномных портретов»... 15:48
Безруков сравнил Басту с Цоем 15:47
Мать шестерых детей нашли мертвой в Башкирии 15:46
Астрономы обнаружили необычный спиралевидный объект в центре галактики 15:44
Блогер Настя Туман стала ведущей шоу «Утилизатор» 15:42
Мостовой заявил, что он полностью на стороне Рыбуса, отстраненного от сборной... 15:42
Минфин внес в кабмин проект постановления о снижении ставки по льготной... 15:42
На «АвтоВАЗе» назвали сроки возобновления производства Lada... 15:40
В «Спартаке» заявили, что не могут комментировать запрет поляку Рыбусу... 15:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Силуанов рассказал о росте расходов России на обслуживание госдолга

Министр финансов Силуанов: обслуживание госдолга обходится России в 1,4 трлн рублей в год

close
100%
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что расходы на обслуживание госдолга РФ к 2025 году будут превышать 2 триллиона рублей даже при умеренных займах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день расходы по обслуживанию долга составляют около 1,4 триллиона рублей, до пандемии этот показатель был в два раза меньше.

«В 2025 году, даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2 триллионный уровень», — сказал глава министерства, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Ранее в докладе Счетной палаты России сообщалось, что внешний государственный долг РФ с начала года уменьшился на $2,6 млрд, составив по состоянию на 1 апреля $57 143,2 млн. В докладе также указывалось что расходы на обслуживание госдолга России в первом квартале выросли на 11,4 млрд рублей (на 41,2%), на $24,6 млн (6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть