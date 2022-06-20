В Германии предложили снизить потребление природного газа

Президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм предложил снизить потребление природного газа на фоне сокращения поставок из России, сообщаетТАСС со ссылкой на DPA.

По информации источника, таким способом Руссврум планирует поддержать планы вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека.

«Мы должны максимально сократить потребление газа, каждый киловатт-час имеет значение ... Приоритетом должно стать заполнение газохранилищ к предстоящей зиме», — уточнил Руссврум.

Также, по словам главы промышленного союза, стране необходимо использовать как можно больше других источников энергии, где возможно — перейти на нефть, однако ряд промышленных процессов остается зависим от газа, и его недостаток может грозить остановкой производства.

Министр экономики Германии Роберт Хабек от партии «Союз 90/Зеленые» заявил, что из-за существенной нехватки газа в немецких хранилищах необходимо снова подключить к сети угольные электростанции, таким образом, временно отказавшись от «зеленого» перехода.