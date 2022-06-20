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Эквадорская государственная нефтяная компания остановила работу из-за протестов

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Eric Gay/AP

Эквадорская государственная нефтяная компания Petroecuador остановила работу и объявила форс-мажор по своим контрактам из-за протестов, сообщает ТАСС.

«Принято решение квалифицировать [сложившуюся ситуацию] как непредвиденное событие, или форс-мажор, в операциях по разведке, добыче, транспортировке [нефтепродуктов] в национальной и международной торговле», — указано в сообщении.

Отмечается, что массовые беспорядки в ходе протестов затронули логистические маршруты, создали препятствия для перевозки нефти и нефтепродуктов. Протестующие проникли также на месторождения и нефтепромыслы.

Протесты в Эквадоре начались 13 июня из-за значительного роста цен на топливо. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение (ЧС) в провинциях Имбабура, Котопакси и столичном регионе Пичинча.

Протестующие требуют остановить приватизацию государственных активов, заморозить цены на топливо и организовать помощь для нуждающихся семей и фермерских хозяйств.

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