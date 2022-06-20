Яхту Amadea, якобы принадлежащую сенатору Керимову, перегнали на Гавайи

Якобы принадлежащая российскому сенатору Сулейману Керимову яхта Amadea вошла в порт Гонолулу (штат Гавайи, США) под американским флагом. Об этом сообщает 9News.

Власти США, выигравшие судебный процесс в Республике Фиджи и конфисковавшие судно стоимостью 450 млн австралийских долларов ($311,8 млн), «немедленно отправили его на Гавайи».

Яхта была задержана 14 апреля после того, как она вошла в исключительную экономическую зону государства без разрешения.

При этом помощник сенатора помощник Алексей Красовский заявил, что Керимов не владеет этой яхтой.

«Эта информация не соответствует действительности. У Сулеймана Керимова нет никакой яхты. Исчерпывающий перечень его имущества указан в декларации, ежегодно подаваемой в соответствии с действующим российским законодательством», — отметил Красовский.

Ранее в российских и зарубежных СМИ появлялась информация об аресте на Фиджи яхты Amadea, которая якобы принадлежит находящемуся под санкциями Запада Керимову. Зарегистрированным владельцем яхты является компания Millemarin Investment, юристы которой заявили, что подали заявку на временное пребывание на Фиджи.