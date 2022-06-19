Глава Минфина США считает инфляцию в стране частью «глобального явления»

Высокая инфляция в настоящее время является глобальным явлением, и справиться с ней в короткое время не получится. Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC.

«Инфляция неприемлемо высока... Важно признавать, что США — не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», — сказала Йеллен, добавляя, что «эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз».

По прогнозу министра, американская экономика будет замедляться после высоких темпов роста.

«Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту, но я не думаю, что рецессия неизбежна», — отметила она.

Президент США Джо Байден не раз заявлял, что к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире и в США в частности привела военная спецоперация России на Украине. Так, в одном из своих выступлений он сказал, что у президента России Владимира Путина «есть проблема» и «он стал ее причиной», США в свою очередь «не позволят ему распространить эту проблему на остальной мир». Байден также обвинил Путина в рекордной инфляции в США.