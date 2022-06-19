В Германии обвинили Центробанк Европы в изменении своих принципов из-за повышения ставки

Европейский Центробанк, который решил повысить ставку впервые с 2011 года, нарушил свои принципы. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В материале указали, что рост ключевой ставки может вызвать рецессию в экономике, а также повысить преимущество странам, у которых большой государственный долг.

По словам авторов публикации, непонятная монетарная политика Центробанка Европы привела к тому, что в регионе появилась рекордная инфляция, которая уже достигла 8,1%.

Больше всего в Евросоюзе потребительские цены выросли в странах Балтии и Восточной Европы, которые традиционно зависимы от России в энергетическом плане.

В конце мая Центральный банк РФ опубликовал обзор, в котором заявил о рисках хронической высокой инфляции в мировой экономике. В ЦБ подчеркнули, что текущий рост инфляции является вызовом для ведущих центральных банков мира и требует от них «более решительного ужесточения денежно-кредитной политики».