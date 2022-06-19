Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врач рассказал, как не простудиться в жару 12:17
Экс-полузащитник «Зенита» Паредес рассказал о случае, когда Месси хотел... 12:16
Посол ЛНР Мирошник заявил о сдаче в плен айдаровцев в пригороде... 12:12
В Германии предсказали банкротство компаний и сокращение подачи тепла из-за нехватки... 12:12
Член Совфеда Джабаров высмеял президента Молдавии Санду за запрет новостей... 12:10
В сети появились фотографии из кулинарной книги по «Ведьмаку» 12:03
Премьер-министр Японии скептически отнесся к идее по обладанию атомными... 12:01
Сборная России по футболу сыграет с командами из разных конфедераций... 11:54
Шри-Ланка решила провести переговоры по закупке нефти у России в кредит 11:52
Сашу Белого в «Бригаде» могли сыграть Хабенский или Машков 11:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Bloomberg заявили о сокращении нефтяных запасов США до минимума впервые за 40 лет

close
100%
Depositphotos

Стратегический запас нефти в США стал сокращаться быстрее прогнозов, упав до минимальных за последние 40 лет показателей. Об этом заявил аналитик Bloomberg Хавьер Блас.

«Если снижение запасов не замедлится к октябрю, когда США планировали прекратить торговлю, количество нефти в резерве достигнет своих рекордно низких значений за последние 40 лет — 358 млн баррелей», — отметил Блас.

По его словам, в 2021 году в это время запасы нефти составляли 621 млн баррелей. Сейчас же США хотят удержать мировые цены на нефть продажей своих запасов, только подобная стратегия может продолжаться недолго. При остановке продаж цены на нефть снова пойдут вверх.

Он добавил, что не вся нефть из запасов США подходит производителям. Например, покупатели больше выбирают высокосернистый сырой тип, который добывается в России, Венесуэле и ближневосточных странах. На эти страны приходится около 85% продаж. У США же остается низкосернистая нефть, которая подходит куда меньшему числу покупателей.

В середине июня на сайте Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире за апрель 2022 года выросли на 77 млн баррелей, однако до сих пор ниже средних пятилетних показателей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть