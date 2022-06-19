В Bloomberg заявили о сокращении нефтяных запасов США до минимума впервые за 40 лет

Стратегический запас нефти в США стал сокращаться быстрее прогнозов, упав до минимальных за последние 40 лет показателей. Об этом заявил аналитик Bloomberg Хавьер Блас.

«Если снижение запасов не замедлится к октябрю, когда США планировали прекратить торговлю, количество нефти в резерве достигнет своих рекордно низких значений за последние 40 лет — 358 млн баррелей», — отметил Блас.

По его словам, в 2021 году в это время запасы нефти составляли 621 млн баррелей. Сейчас же США хотят удержать мировые цены на нефть продажей своих запасов, только подобная стратегия может продолжаться недолго. При остановке продаж цены на нефть снова пойдут вверх.

Он добавил, что не вся нефть из запасов США подходит производителям. Например, покупатели больше выбирают высокосернистый сырой тип, который добывается в России, Венесуэле и ближневосточных странах. На эти страны приходится около 85% продаж. У США же остается низкосернистая нефть, которая подходит куда меньшему числу покупателей.

В середине июня на сайте Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире за апрель 2022 года выросли на 77 млн баррелей, однако до сих пор ниже средних пятилетних показателей.