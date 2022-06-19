Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Психолог рассказала, как правильно настроиться на работу летом 10:42
Тренер «Тампы» назвал Василевского лучшим вратарем мира, несмотря на разгром от... 10:42
Президент Молдавии подписала закон о запрете новостных программ из России 10:34
49-летняя Наташа Королева снялась топлес 10:30
Соседи заподозрили теннисиста Тима в съемках порно прямо на корте и вызвали... 10:29
РЕН ТВ: в Хакасии дети-льготники остались без путевок в санатории 10:26
Швыдкой призвал российских режиссеров создавать зрительское кино 10:19
Шольц поддержал политику Меркель в отношении России 10:19
Пушков указал на противоречия на Западе из-за Украины 10:15
Экс-чемпион UFC Сехудо назвал дискриминацией исключение россиян из промоушена Glory 10:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ФАС заявили об отсутствии спешки АЗС в снижении цен на топливо

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Автозаправочные станции (АЗС) пытаются компенсировать прошлые убытки, поэтому не спешат со снижением цен на топливо вслед за оптом. Об этом «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Сейчас мы видим, что на оптовом рынке цены снижаются достаточно заметно, на розничном рынке мы пока этого изменения не видим», — отметил Шаскольский.

По его словам, некоторые независимые компании в разных регионах снизили цены, однако не так значительно, как это произошло в опте. Однако независимые АЗС можно оправдать тем, что они почти год работали в убыток.

Он добавил, что на рынке бензина постепенно складывается ситуация с профицитом топлива. Однако переизбытка не будет, так как партнеры могут сократить объемы производства. Например, некоторые добывающие мощности могут уйти в ремонт, что является типичной ситуацией для летнего периода.

До этого Шаскольский заявил, что цена на авиакеросин в России растет, несмотря на снижение спроса, что является парадоксом. Глава ФАС заверил, что высокая цена на авиатопливо не влияет на стоимость авиабилетов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть