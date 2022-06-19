В ФАС заявили об отсутствии спешки АЗС в снижении цен на топливо

Автозаправочные станции (АЗС) пытаются компенсировать прошлые убытки, поэтому не спешат со снижением цен на топливо вслед за оптом. Об этом «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Сейчас мы видим, что на оптовом рынке цены снижаются достаточно заметно, на розничном рынке мы пока этого изменения не видим», — отметил Шаскольский.

По его словам, некоторые независимые компании в разных регионах снизили цены, однако не так значительно, как это произошло в опте. Однако независимые АЗС можно оправдать тем, что они почти год работали в убыток.

Он добавил, что на рынке бензина постепенно складывается ситуация с профицитом топлива. Однако переизбытка не будет, так как партнеры могут сократить объемы производства. Например, некоторые добывающие мощности могут уйти в ремонт, что является типичной ситуацией для летнего периода.

До этого Шаскольский заявил, что цена на авиакеросин в России растет, несмотря на снижение спроса, что является парадоксом. Глава ФАС заверил, что высокая цена на авиатопливо не влияет на стоимость авиабилетов.