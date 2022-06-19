Глава Eni Клаудио Дескальци заявил, что предложение газа в Италии выше спроса

Глава крупнейшей нефтегазовой компании в Италии Eni Клаудио Дескальци заявил, что на сегодняшний день спрос на газ в стране ниже, чем его предложение, сообщает Adn Kronos.

По его словам, сейчас в Италии около 200 млн кубометров газа, а спрос составляет 15-160 млн кубометров. При этом Дескальци подчеркнул, что стране не хватает около 30 млн кубометров российского газа в день.

Глава Eni также отметил, что сейчас хранилища заполнены уже на 54%, однако к октябрю этот уровень нужно повысить до 70-80%.

«Лучше иметь еще немного [газа], но если это не получится, то решительные действия правительства, я думаю, позволят нам пережить зиму», — добавил он.

Ранее агентство ANSA сообщало, что власти Италии рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с поставками российского газа.