Экономист Ругер заявил, что санкции против России оказались для США «выстрелом себе в ногу»

Президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер заявил, что введенные США санкции против России по итогу оказались «выстрелом себе же в ногу». Об этом он сообщил в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

Как рассказал ученый, подобные санкции редко приводят к изменению поведения тех государств, на которые они направлены.

«Типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», — отметил экономист.

Ругер считает, что с помощью санкций нельзя заставить глав государств отказаться от жизненно важных национальных интересов. Он отметил, что в случае с Россией это ситуация на Украине.

Он также добавил, что ситуация с Россией, когда она в условиях санкционного давления смогла увеличить свои доходы от продажи энергоресурсов, является очередным случаем непреднамеренных последствий, к которым привели некорректные действия американского руководства.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не мог отставить без ответа начало российской военной спецоперации на Украине и что введение антироссийских санкций стало наилучшим курсом в данной ситуации.