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DR: Дании грозит кризис газоснабжения из-за сокращения поставок газа «Газпромом»

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Gleb Garanich/Reuters

Дании грозит «настоящий кризис газоснабжения» из-за сокращения поставок газа российской компанией «Газпром» по «Северному потоку» и росту цен на энергоресурсы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на датское издание DR.

«Не заблуждайтесь, у нас очень серьезная ситуация, и мы [Дания – прим. ред.] можем попасть в настоящий кризис газоснабжения. Цены на газ снова значительно растут, и это делает его производство намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже — в том числе и для датчан», — приводит издание слова отраслевого директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.

Как отмечает издание, в перечень «незащищенных потребителей» на 2022 – 2023 годы входят свыше 50 компаний, которые могут быть полностью или частично отключены от газоснабжения.

Там добавили, что их возможное закрытие негативным образом скажется на уровне цен, в частности, на продукты питания.

Ранее «Газпром» сообщал, что был вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и неисправностей двигателей. При этом в Siemens заявили, что не могут вернуть турбину в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

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