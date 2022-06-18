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Глава ФАС Шаскольский: параллельный импорт в РФ должен охватывать все категории товаров

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Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский заявил, что механизм параллельного импорта в России следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены. Об этом сообщает РБК.

По словам руководителя ФАС, ведомство хотело бы распространить механизм параллельного импорта на все и установить на территории РФ международный принцип исчерпания прав, существовавший до 2002 года. Шаскольский утверждает, что в ином случае Россия продолжить жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы монопольно устанавливают высокие цены.

По его словам, предприятия, которые локализовали производство, построили завод, вложили деньги и обеспечивают поставку товаров, можно временно исключить из параллельного импорта.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно завозить в страну, используя параллельный импорт.

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — сказал Титов на ПМЭФ.

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