Мьянма и российская «Интер РАО» обсудили строительство электростанций в азиатской стране

Власти Мьянмы обсудили с российской энергетической компанией «Интер РАО» строительство новых и модернизацию уже введенных в эксплуатацию электростанций в азиатской стране. Переговоры прошли на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава отдела экономики министерства экономической кооперации государства Аунг Ко Мо, пишет РБК.

«Мы провели переговоры с «Интер РАО» о модернизации наших электростанций, поддерживающем ремонте и строительстве новых станций. Мы бы также хотели российских инвестиций в этот сектор», — рассказал Аунг Ко Мо.

По его словам, инициатором переговоров выступила сама «Интер РАО. В компании заявили, что изучают потенциальные проекты по модернизации энергосистемы Мьянмы.

Представитель министерства отметил, что делегация Мьянмы впервые участвует в ПМЭФ, и выразил заинтересованность в российских инвестициях и технологиях. Он подчеркнул, что обе страны — Россия и Мьянма — под санкциями и поэтому «сейчас самое время нам сотрудничать».

Ранее министр инвестиций Мьянмы Аунг Наинг У сообщил о планах присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Система является аналогом SWIFT.

В конце марта агентство ANI сообщило, пять физических лиц и пять организаций, связанных с военным режимом Мьянмы, стали объектами санкций со стороны США. Санкции ввели за продажу оружия армии Мьянмы. Одна из воинских частей Мьянмы находится под ограничительными мерами из-за обвинений в военных преступлениях в отношении мирных жителей.