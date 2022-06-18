Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Москве заявили, что владение «гибкими навыками» — это ключевой запрос... 17:56
Кадыров обратился к государствам-членам ОДКБ 17:55
Дочь президента Узбекистана прокомментировала видео с женихом, ударившим невесту 17:52
Байден упал с велосипеда 17:47
США усилили ПРО своей авиабазы в Иракском Курдистане 17:42
Экс-президент «Спартака» Червиченко считает, что Дзюбе надо остаться... 17:41
Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани выросло до 16 17:40
В аэропорту Сан-Франциско неизвестный напал на людей с холодным оружием 17:36
В Петербурге мужчина на спор разбил бутылку о голову и умер 17:33
На футболиста «Краснодара» Сперцяна претендуют два клуба Бундеслиги 17:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Мьянма и российская «Интер РАО» обсудили строительство электростанций в азиатской стране

close
100%
Reuters

Власти Мьянмы обсудили с российской энергетической компанией «Интер РАО» строительство новых и модернизацию уже введенных в эксплуатацию электростанций в азиатской стране. Переговоры прошли на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава отдела экономики министерства экономической кооперации государства Аунг Ко Мо, пишет РБК.

«Мы провели переговоры с «Интер РАО» о модернизации наших электростанций, поддерживающем ремонте и строительстве новых станций. Мы бы также хотели российских инвестиций в этот сектор», — рассказал Аунг Ко Мо.

По его словам, инициатором переговоров выступила сама «Интер РАО. В компании заявили, что изучают потенциальные проекты по модернизации энергосистемы Мьянмы.

Представитель министерства отметил, что делегация Мьянмы впервые участвует в ПМЭФ, и выразил заинтересованность в российских инвестициях и технологиях. Он подчеркнул, что обе страны — Россия и Мьянма — под санкциями и поэтому «сейчас самое время нам сотрудничать».

Ранее министр инвестиций Мьянмы Аунг Наинг У сообщил о планах присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Система является аналогом SWIFT.

В конце марта агентство ANI сообщило, пять физических лиц и пять организаций, связанных с военным режимом Мьянмы, стали объектами санкций со стороны США. Санкции ввели за продажу оружия армии Мьянмы. Одна из воинских частей Мьянмы находится под ограничительными мерами из-за обвинений в военных преступлениях в отношении мирных жителей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть