На ПМЭФ-2022 было заключено соглашений более чем на 5,6 трлн рублей

К настоящему времени в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано 691 соглашение на сумму 5 трлн 639 млрд рублей, причем это только те цифры, которые не являются коммерческой тайной, рассказал журналистам советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По итогам ПМЭФ лидерами среди регионов по сумме заключенных соглашений стали Санкт-Петербург (19 соглашений более чем на 340 млрд рублей), Ленинградская область (30 соглашений более чем на 250 млрд рублей), Нижегородская область (25 соглашений на сумму свыше 240 млрд рублей), а также Краснодарский край, Мурманская область, Крым и Московская область.

В тройку крупнейших бизнес-договоренностей вошли соглашение между ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» и китайской компанией «Чжунчэнтун Интернейшнл Инвестмент» на общую сумму около 2 трлн рублей, договоренность между Сбербанком и ДОМ.РФ о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн рублей, а также кредитное соглашение лимитом до 630 млрд рублей между РЖД и ВТБ.

Петербургский международный экономический форум год от года становится все более технологичным, отметил Антон Кобяков – например, суммарная площадь всех мультимедийных экранов, которые были в этом году установлены на форуме, превысила футбольное поле, свыше 100 тыс. квадратных метров застройки.

Участие в форуме приняли 14 000 человек, на форум приехали представители из 130 стран с учетом России. Антон Кобяков подчеркнул, что 79 государств прислали на ПМЭФ своих официальных представителей.

«Все вы видели вчерашнюю пленарную сессию, в которой приняли участие 4 главы государства. Всего за 4 дня, в том числе сегодняшний, в рамках деловой программы было проведено 214 мероприятий – это не мало с учетом того, что мы имеем ограничение по площади. Я уже неоднократно подчеркивал, что мы уже не умещаемся в формат «Экспофорума», нужна вторая очередь, и в этой связи я прошу власти Санкт-Петербурга поддержать инициативу организаторов расширить «Экспофорум» как минимум вдвое», — сказал он.

Выступающих в рамках форума, участников сессий, модераторов было 1500 человек, журналистов, принявших непосредственное участие в наших мероприятиях – 3400 человек.

«ПМЭФ-2022 продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа. Невыполнение западными партнерами своих обязательств приводит к настороженности и особому отношению тех обязательств, которые мир несет друг перед другом. Как-то особенно явно в этот момент прозвучала в этот момент цифра о том, что со времен окончания Второй мировой войны США было развязано 215 вооруженных конфликтов в 150 странах мира. Это тяжелое бремя, сопровождающее всю долларовую систему», — заявил Кобяков.

По его словам, такая система существовать уже не может, а мировая валюта не может регулироваться одним национальным регулятором. Поэтому все приходят к мысли о том, что это должен существовать международный регулятор, уверен советник президента.

Антон Кобяков отметил, что участников форума было очень много – в ПМЭФ приняло участие практически все правительство, были серьезные делегации Совета Федерации, Госдумы, общественных организаций.

«Думаю, будет вполне очевидным и правомочным сказать, что цели национального развития и направления, по которым будет развиваться государство, были серьезным образом обсуждаемы в рамках форума. Сегодня мы подводим только предварительные статистические итоги. Далее все то, что здесь обсуждалось, будет переработано в поручения президента и правительства, соответствующие аналитические службы проведут мощную системную работу по выстраиванию результатов ПМЭФ с тем, чтобы они скорее воплощались в жизнь», — заключил он.