Сечин заявил об «энергетическом самоубийстве» Европы

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что совершаемое Европой «энергетическое самоубийство» будет иметь долгосрочные последствия. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — заявил он на полях ПМЭФ.

Сечин также рассказал о снижении фондовых индексов во Франции, Германии и Италии, в результате чего инвесторы трех стран суммарно потеряли около $1,6 трлн.

По его словам, в результате введения санкций против России Европа стала регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире.

Ранее Bloomberg писал, что Европе пришлось использовать запасы газа, которые были созданы в пик грядущего зимнего сезона, из-за сокращения поставок голубого топлива из России.