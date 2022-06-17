Воробьев рассказал о запуске ипотечного маркетплейса в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о совместном запуске ипотечного маркетплейса. Ожидается, что проект будет готов к концу текущего года, сообщает пресс-служба главы региона.

«Покупка квартиры в столичном регионе – это мечта и цель для многих людей. Наша задача – сделать так, чтобы, во-первых, в Подмосковье строилось больше комфортного и современного жилья, а во-вторых – оно было доступным. Благодаря президентской программе льготной ипотеки, нашим региональным мерам поддержки спрос на квадратные метры остается высоким. Сегодня важно сохранить ценовой баланс под давлением внешних факторов и, вместе с тем, – продолжить создавать еще более привлекательные и доступные условия для покупателей», — сказал Андрей Воробьев.

Оператором единой ипотечной программы, которую запустят в Подмосковье, станет ДОМ.РФ. Реализовать проект планируется на базе Единой информационной системы жилищного строительства по принципу «одного окна». Подав документы на участие в программе на портале Госуслуг Московской области и получив подтверждение права на региональную поддержку, граждане смогут в электронном виде выбрать понравившееся жилье, рассчитать условия по кредиту и оформить заявку в выбранном банке-участнике, не выходя из дома.

«Единая региональная ипотека — эффективный инструмент адресной поддержки граждан. Ее главное преимущество в расширении возможностей по улучшению жилищных условий с помощью льготного кредитования. Мы рады объединить наши усилия по повышению качества жизни людей с Московской областью — одним из лидеров по объемам жилищного строительства», – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Всего в заключительный день форума Московская область заключила почти два десятка соглашений. В пресс-службе губернатора отмечают, что это сотни новых рабочих мест и миллиарды рублей инвестиций в экономику региона.