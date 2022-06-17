Финская таможня сообщила о запрете физлицам ввозить топливо из России

Финляндия запретила физическим лицам нефтепродукты из России. Об этом заявила РИА «Новости» представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.

«В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля», — рассказала Ляхдеринне, добавляя, что данные ограничения распространяются на физлиц, въезжающих в страну из России на машине.

Она также уточнила, что ввозить топливо в канистрах или других емкостях запрещено.

Отмечается, что Финляндия имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, и до пандемии коронавируса в приграничных районах был распространен «бензиновый» туризм, связанный с низкими ценами на автомобильное топливо в РФ.

Ранее сообщалось, что жители Литвы все чаще ездят в Белоруссию за дешевым топливом и другими товарами, включая сигареты. Опрошенные экономисты в свою очередь считают, что из-за этого Литва лишается части налогов, тогда как «деньги идут в бюджет страны, которая поддерживает Кремль».