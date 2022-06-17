Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«РБ Спорт»: сербский тренер Йоканович подписал двухлетний контракт с «Динамо» 18:54
Казахстан не собирается признавать ДНР и ЛНР 18:52
Пакистанцев призвали пить меньше чая, чтобы спасти экономику 18:50
Сербский защитник Гайич стал футболистом московского ЦСКА 18:46
Седокова рассказала о подарке от Дженнифер Лопес 18:45
Путин: российские военные думают о предотвращении превращения городов Донбасса... 18:44
Путин назвал спецоперацию на Украине вынужденной мерой 18:40
Байден предостерег американцев от поездок на Украину 18:38
Флористы объяснили, как спасти цветы от жары с помощью газировки 18:37
Джонсон во второй раз с начала спецоперации прибыл на Украину 18:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Финская таможня сообщила о запрете физлицам ввозить топливо из России

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Финляндия запретила физическим лицам нефтепродукты из России. Об этом заявила РИА «Новости» представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.

«В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля», — рассказала Ляхдеринне, добавляя, что данные ограничения распространяются на физлиц, въезжающих в страну из России на машине.

Она также уточнила, что ввозить топливо в канистрах или других емкостях запрещено.

Отмечается, что Финляндия имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, и до пандемии коронавируса в приграничных районах был распространен «бензиновый» туризм, связанный с низкими ценами на автомобильное топливо в РФ.

Ранее сообщалось, что жители Литвы все чаще ездят в Белоруссию за дешевым топливом и другими товарами, включая сигареты. Опрошенные экономисты в свою очередь считают, что из-за этого Литва лишается части налогов, тогда как «деньги идут в бюджет страны, которая поддерживает Кремль».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть