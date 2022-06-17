Путин: нехватка удобрений на рынке грозит голодом

Президент России Владимир Путин заявил, что нехватка удобрений на рынке приведет к снижению урожайности. Это, по его словам, грозит голодом. Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок. Цены пойдут еще сильнее вверх», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что повышение цен грозит голодом прежде всего в беднейших странах и «это будет целиком на совести администрации Соединенных Штатов и евробюрократии».

По его словам, Россия в приоритетном порядке будет направлять поставки в те страны, где велика опасность возникновения голода.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ.