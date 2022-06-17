Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушилин сообщил об ударах по Донецку со стороны ВСУ 17:22
Путин рассказал о роли спорта в мировой политике 17:20
Жителям Геленджика устроили выставку смытых в канализацию презервативов и подгузников 17:16
Путин: Россия входит в новую эпоху мощной и суверенной страной 17:15
В Швеции появились «сексуальные» мусорные баки 17:14
«Тинькофф» пообещал не брать комиссию за отравленные до 16 июня SWIFT-переводы 17:13
Путин поручил принять «кардинальные меры» для поддержки семей... 17:09
Пашинян призвал ОДКБ обсудить агрессивную риторику Баку 17:07
Женщина погибла, засунув руку в работающую стиральную машину 17:04
Российский техноэксперт сообщил об уходе сотрудников Twitter после встречи с Маском 17:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Путин: нехватка удобрений на рынке грозит голодом

Президент России Владимир Путин заявил, что нехватка удобрений на рынке приведет к снижению урожайности. Это, по его словам, грозит голодом. Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок. Цены пойдут еще сильнее вверх», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что повышение цен грозит голодом прежде всего в беднейших странах и «это будет целиком на совести администрации Соединенных Штатов и евробюрократии».

По его словам, Россия в приоритетном порядке будет направлять поставки в те страны, где велика опасность возникновения голода.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2022: Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть