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Путин предложил понизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки на новостройки до 7%. Об этом он сказал в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», — сказал президент.

Говоря о государственном бюджете за пять месяцев текущего года, президент уточнил, что он был исполнен с профицитом 1,5 трлн руб., а консолидированный бюджет – с профицитом 3,3 трлн руб. По итогам года, согласно его прогнозу, госбюджет России будет исполнен с профицитом 3 трлн руб.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ.

Согласно данным заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, с учетом поднятия ключевой ставки и изменения условий ипотеки объем выдачи ипотеки в России в апреле-мае сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но на сегодняшний день, по его словам, ситуация с выдачей ипотечных займов постепенно восстанавливается на фоне снижения в мае ставки по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9%.

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