Глава Минэкономразвития заявил, что российская экономика «сползает» в дефляционную спираль

Экономика России «сползает» в дефляционную спираль, что требует серьезного анализа и реакции. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр экономического развития Максим Решетников, пишет ТАСС.

«У нас пятую неделю подряд идет дефляция, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы: 1,6 уровень инфляции. <…> Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться», — сказал министр.

По его словам, ведомство рассчитывает вместе с Банком России как можно быстрее анализировать тренд, потому что «без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить».

В мае Решетников заявлял, что дефляционные процессы последних недель и «переукрепление рубля» создали риск попадания в дефляционную спираль. Процесс, при котором сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве и снижению цен.

Ранее 17 июня глава Минэкономразвития заявил, что Россия должна спокойно реализовывать запланированные проекты и свою работу в плане глобализации.