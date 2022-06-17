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Washington Times: американцы стали реже выезжать за продуктами из-за подорожавшего бензина

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Andrew Kelly/Reuters

В связи с высокой инфляцией и ценами на бензин американцы стали паниковать и массово обращаться за продовольственной помощью, сокращая использование своих машин в целях экономии. Об этом сообщает The Washington Times.

По информации издания, рекордная стоимость бензина в Соединенных Штатах, а также подорожание продуктов и ряда других товаров, начали сказываться на людях с низкими доходами. В связи с чем американцы теперь массово обращаются в продовольственные банки.

Выяснилось, что часть жителей США теперь практически не покидает дом, так как не может заправить машины и поехать за покупками.

По словам координатора одного из местных продовольственных банков Джона Зауэра, за несколько месяцев количество обращений по предоставлению бесплатного питания возросло.

Ранее стало известно, что средняя стоимость галлона бензина в США впервые в истории превысила пять долларов. Аналитики компании в качестве причин подорожания называют рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по ее переработке.

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