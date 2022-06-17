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Экономист Бабин: возможно снижение курса рубля из-за обвала цен на сырье

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Depositphotos

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал о дальнейшем курсе рубля. С одной стороны, указал аналитик агенту «Прайм», рубль нашел равновесие в диапазоне 56,3–57,3 рубля за американский доллар.

Эксперт добавил, что отечественная валюта получит поддержку с наступлением нового налогового периода.

На валютном рынке сейчас не наблюдается агрессивных продаж инвалюты из-за низкого спроса на фоне слабого восстановления импорта и из-за санкционных рисков, а также проблем с осуществлением валютных транзакций.

Но рубль рискует потерять защиту вследствие резкого падения цен на глобальное сырье и санкционного давления Запада. Как уточнил Бабин, обвал цен на энергоресурсы сократит приток в Россию инвалюты, тем самым увеличив курс рубля.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики. Об угрозах чрезмерного усиления национальной валюты ранее неоднократно высказывались экономисты. Среди главных негативных последствий — снижение выручки от экспорта российских компаний, сокращение рублевых поступлений в бюджет страны и обесценивание валютных сбережений граждан. До какого уровня рублю падать ни в коем случае нельзя, и какой курс является наиболее выгодным прямо сейчас — в обзоре «Газеты.Ru».

Главным вызовом для российской экономики в 2022 году станет риск излишнего укрепления рубля к доллару, отметил 15 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, инфляция и спад внутреннего производства в стране к концу декабря может быть ниже прогнозируемых показателей. Действующий прогноз Минэкономики предполагает снижение ВВП по итогам года на 7,8%, инфляцию — на уровне 17,5%.

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