Coca-Cola объявила об остановке производства и продаж продукции в России

Компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда Coca-Cola Company в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Как заявили в компании, продажи остановятся после исчерпания запасов продукции компании в России.

После введения санкций и ухода многих компаний из России предприниматели начали выпускать продукцию для их замены.

Так, московский комбинат «Очаково» представил свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Бутылки с газированными напитками появились в ассортименте магазинов и на официальном сайте «Очаково».

Помимо этого, в Сыктывкаре выпустили напиток «Коми Кола».

Еще задолго до западных санкций производство бюджетных аналогов «Кока-Колы» наладили целый ряд компаний. Среди них — фирма «Аква-Вита», выпускающая в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке газировку под названием «Чудо Чудное» (которая похожа на Fanta), и компания «Славда», чья Cola Grinks постепенно заполняет полки приморских супермаркетов.