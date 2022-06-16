Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии 21:28
Нападающий Дзюба согласовал двухлетний контракт с турецким клубом 21:25
Лавров заявил, что Россия «ни на кого не нападала» 21:22
Зеленский не просил нового оружия у Шольца, Макрона и Драги 21:21
Онищенко рассказал о «неизбежной трагедии» в будущем Алисы Тепляковой и ее брата 21:11
Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими 21:10
На Украине уберут из школьной программы все произведения советских и российских... 21:10
Путин потребовал обеспечить доступные цены на легковые автомобили для россиян 21:03
Путин призвал не допустить «чрезмерно острой» ситуации в российском автопроме 20:53
Российский теннисист Медведев обыграл Ивашко и вышел в четвертьфинал турнира... 20:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Coca-Cola объявила об остановке производства и продаж продукции в России

close
100%
pexels.com

Компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда Coca-Cola Company в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Как заявили в компании, продажи остановятся после исчерпания запасов продукции компании в России.

После введения санкций и ухода многих компаний из России предприниматели начали выпускать продукцию для их замены.

Так, московский комбинат «Очаково» представил свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Бутылки с газированными напитками появились в ассортименте магазинов и на официальном сайте «Очаково».

Помимо этого, в Сыктывкаре выпустили напиток «Коми Кола».

Еще задолго до западных санкций производство бюджетных аналогов «Кока-Колы» наладили целый ряд компаний. Среди них — фирма «Аква-Вита», выпускающая в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке газировку под названием «Чудо Чудное» (которая похожа на Fanta), и компания «Славда», чья Cola Grinks постепенно заполняет полки приморских супермаркетов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть