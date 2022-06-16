Выпускники акселератора Сбера привлекли более 2,5 млрд рублей инвестиций

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что стартап-экосистема Сбера оценила инвестиционную активность 80 стартапов, которые принимали участие в трех волнах акселератора Sber500.

Так, выпускники с 2019 года заключили 56 публичных сделок объемом 2,55 млрд рублей. При этом стоимость доли Сбера в портфельных стартапах, получивших сторонние инвестиции c начала 2021 года, увеличилась в 2,5 раза.

«Российские технологические решения всегда были востребованы во всем мире. Наша цель — наращивать потенциал использования отечественных разработок и укреплять сотрудничество с российскими фаундерами. Для этого мы поддерживаем ИТ-предпринимателей, применяя комплексный подход: это и финансовые инструменты, и передача знаний и компетенций через образовательные практики, и возможность упрощенной интеграции в экосистему Сбера и десятка наших партнеров, а также предоставление доступа к обширному сообществу стартапов», — отметил Ведяхин.

Отмечается, что более половины от общего количества сделок (55%) выпускники заключили со Сбером и другими корпорациями, 30% — с венчурными фондами, еще 20% — с бизнес-ангелами. Чаще всего инвесторы вкладывались в e-comm-решения: 20% сделок от общего числа заключили стартапы в этой сфере.

Кроме того, с точки зрения суммы чеков наиболее затратными для инвесторов стали проекты в области анализа данных: они получили 65% от общей суммы инвестиций.

Помимо инвестиционных сделок, стартапы заключили свыше двух тысяч коммерческих контрактов со Сбером и другими корпорациями, которые выступили в качестве заказчиков их решений. Годовой объем выручки финалистов увеличился в среднем в 10 раз по сравнению с периодом до участия в программе.

В Сбере подчеркнули, что выпускники всех акселераторов компании становятся участниками стартап-сообщества. Даже после окончания программы они могут рассчитывать на помощь в продвижении проектов и взаимодействии с партнерами и инвесторами.